Somali Cumhurbaşkanının oğlu Türkiye'ye getirildi! İfadesi ortaya çıktı! Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olmuştu

Fatih’te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, ilk duruşma öncesi resen düzenlenen celsede ifade verdi.

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Fatih’te 30 Kasım 2023'de seyir halindeyken motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e (38) çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 16 Ocak'ta yapılacak ilk duruşma öncesi resen düzenlenen celsede ifade verdiği, duruşmada sanık Mohamud ve avukatının hazır bulunduğu öğrenildi.

"Bu durumu beklemediğimden çarpmayı engelleyemedim"

Sanık Mohamud savunmasında, olay günü aracı kendisinin kullandığını söyleyerek, "Ben frene basmama rağmen çarpmamı engelleyemedim. Bu sırada yaklaşık 55 kilometre hız ile ilerliyordum. Öndeki motosikletin gittiğini görmüştüm ancak motosiklet bir anda durup döndüğü için bende bu durumu beklemediğimden çarpmayı engelleyemedim" dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından serbest bırakıldı

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına ve sanığın serbest bırakılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı yönündeki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasına karar verdi. Duruşma 16 Ocak tarihinde görülecek.