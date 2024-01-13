Şehit sayısı 9 yükseldi! Şehitlerin isimleri belli oldu! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit sayısı artıyor. Milli Savunma Bakanlığı ilk açıklamasında 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin de yaralandığını duyurdu. MSB ikinci açıklamasında şehit sayısının 6'ya yükseldiğini duyurmuştu. Saat 01:20'de MSB bu kez de iki askerin daha şehit olduğunu ve şehit sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı. Saat 01:50'de ise şehit asker sayısı 9'a çıktı... Hava Kuvvetleri, PKK kamplarına bomba yağdırdı.

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22 ve 23 Aralık'ta iki saldırıda 12 askerin şehit düştüğü Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nden bu akşam yine şehit haberleri geldi. Milli Savunma Bakanlığı önce PKK'lı teröristlerle girilen çatışma sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin de yaralandığını duyurdu. Ardından acı haberler peş peşe geldi. Önce şehit sayısının 6'ya sonra 8'e, son olarak da saat 01:50 sularında 9'a yükseldiği açıklandı.

İşte şehitlerin isimleri...

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (Aksaray)

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (Gaziantep)

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (Tuzla)

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir (Gaziantep)

Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (Gaziantep)

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (Niğde)

Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın (Adıyaman)

PKK kamplarını uçaklar bombaladı

Pençe Kilit bölgesindeki çatışmada 9 askerin şehit olmasının ardından gece yarısı Irak'ın kuzeyindeki PKK kampları savaş uçaklarınca bombalandı. MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki 29 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.

Şehitlerin isimleri belli oluyor

Öte yandan Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen askerlerin isimleri belli olmaya başladı. Çatışmada şehit olan askerlerden birinin Gaziantepli Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün olduğu açıklandı. Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün şahadet haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin ailesi ile diğer yakınları gözyaşı döktü. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa ise Türk bayrakları asıldı.

Adıyaman'da da acı var! Abisi de astsubay

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın (29) şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, Sayın'ın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan babası Hacı annesi Emine Sayın'a şehadet haberini verdi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Serkan Sayın'ın 5 kardeşinin olduğu, abisinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Niğde'ye de şehit ateşi düştü

Şehit olan 9 askerden Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi Niğde'deki ailesine ulaştırıldı. Şehit Batur'un (23) Efendibey Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, baba Cuma ile anne Hatice Batur'a şehadet haberini verdi. İtfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı. Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi. Şehidin bekar ve üç erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.

Gaziantep'in çifte şehidi var Üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez'in şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailelerine ulaştırıldı. Şehit Özdemir'in şehadet haberini Dulkadiroğlu ilçesindeki ailesine verildi. Acı haberi alan şehit yakınları büyük üzüntü yaşadı. Sağlık, polis ve jandarma ekipleri şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı. Şehit ailelerinin yaşadıkları mahallelere Türk bayrakları asıldı.

İstanbul Tuzla'ya şehit ateşi düştü

Tuzla Belediyesi, "Pençe-Kilit Harekat Bölgesi’nde şehadete yürüyen kahraman askerlerimizden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu Tuzla Şifa Mahallemizden kardeşimiz. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Milletimizin başı sağolsun." açıklaması yaptı.