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CHP ve İYİ Parti'den peş peşe iptal kararları! CHP MYK olağanüstü toplanıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP ve İYİ Parti'den peş peşe iptal kararları! CHP MYK olağanüstü toplanıyor

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 9 askerimiz şehit düştü. Acı haberlerin peşe peşe gelmesi sonrası CHP'nin aday tanıtım toplantısı ve etkinlikleri iptal edilirken, İYİ Parti'nin Antalya kampı iptal edildi.

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 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin yerel seçim çalışmaları kapsamında yarın ve 14 Ocak Pazar günü Antalya'da yapacağı istişare kampının iptal edildiğini bildirdi.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu Antalya'da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'nin aday tanıtım toplantısı ve etkinlikleri iptal edildi

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine yarın partisinin Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) olağanüstü toplayacağı bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in, şehit haberleri üzerine, yarın Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara'ya dönme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Özel'in, CHP MYK'yi olağanüstü toplayacağı kaydedildi. CHP Genel Başkanı Özel de sosyal medya hesabından, ülke genelinde yapacakları tüm etkinlikleri iptal ettiklerini duyurdu.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik. Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulumuzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun."

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