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9 şehidin ardından sosyal medyada alçak paylaşımlarda bulunanlara operasyon

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
9 şehidin ardından sosyal medyada alçak paylaşımlarda bulunanlara operasyon

Irak'ın kuzeyinde 9 askerin şehit olmasının ardından sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı olarak terör örgütünü öven ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, tespit edilen 7 şüpheliden 4'ünün yakalandığını açıkladı.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu.

Acı haberin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunanlara ve terör propagandası yapanlara yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda tespit edilen 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.

60 hesap tespit edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı olarak” Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini belirterek, "53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 4’ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

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