9 askerin şehit olduğu hain saldırı nasıl gerçekleşti? İlk bilgiler gelmeye başladı…

Kuzey Irak’taki üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucunda 9 askerimizin şehit edilmesi sonrası bölgede operasyonlar sürerken saldırıya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Kuzey Irak'ta yaşanan çatışmalara ilişkin ilk bilgiler, teröristlerin zor hava koşullarını fırsat bilerek geçici üs bölgesine saldırdığını gösteriyor. Çatışmaların olduğu bölgeye ilişkin bilgilerde dikkat çekti. İşte detaylar…

Abone ol

9 askerin şehit olduğu Kuzey Irak'taki çatışmalara ilişkin ilk bilgiler gelmeye başladı. Saldırının Metina kampı yakınlarında yeni oluşturulan üs bölgesine yapılmaya çalışıldığı, sızmayı farkeden timlerin hemen karşılık verdiği öğrenildi. Kırklareli 41. Komando Tugayı'na bağlı birliklerin geçici üs bölgesine yapılan saldırıya karşılık verildi.

Çatışmaların yakınlarında sivil yerleşim yerlerinin bulunduğu ve birliklerin dikkatli bir operasyon yürüttükleri aktarıldı. Teröristlerin sızmaya çalıştığı üs bölgesi Kırıklareli 41. Komando Tugayı tarafından oluşturuldu.

Geçici üs bölgesi olarak birliklerin bulunduğu noktaya, teröristler şu an yaşanan ağır kar ve tipi koşullarını fırsat bilerek sızmaya çalıştı, durumu fark eden timler de karşılık vererek teröristlere ağır kayıp verdirdi.

Ağır silahlarla saldıran teröristlerin ilk ateşi sırasında birlikler şehit verirken, çatışmaların ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.





Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre 15 terörist etkisiz hale getirildi.

İşte şehitlerin isimleri...

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (Aksaray)

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (Gaziantep)

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (Tuzla)

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir (Gaziantep)

Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (Gaziantep)

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (Niğde)

Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın (Adıyaman)

İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (Ordu)

İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin