CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu: Teklifi Genel Başkan Özgür Özel yaptı, Mansur başkanla aramızda kriz yok

CHP’nin Ankara’nın Etimesgut ilçesinden aday gösterdiği sanatçı Erdal Beşikçioğlu seçim startı verdi. Ankara sokaklarında seçmenleri ile bir araya gelen Beşikçioğlu, Mansur Yavaş için “Aramızda bir sorun, kriz falan da yok." dedi.

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CHP’nin Ankara’nın Etimesgut ilçesinden aday gösterdiği sanatçı Erdal Beşikçioğlu Sözcü'den Başak Kaya konuştu. "Teklifi Genel Başkan Özgür Özel yaptı ve kayıtsız kalamadım. Bu bir takım oyunu. İl örgütüyle birlikte başaracağız. Hedefim gençler için çalışmak… Vatandaş olarak sorunları yaşıyorum, görüyorum. Herkesi kucaklayan biri olarak çözüme katkı sağlamak istiyorum. Teklif geldikten sonra aileme dostlarıma danıştım, kararı hep birlikte aldık. Bir başka alanda da elimi taşın altına sokmam gerektiğine inandım." ifadelerini kullanan Beşikçioğlu'nun açıklamaları şu şekildi:

"Ben siyasetçi değilim"

Ben siyasetçi değilim ve siyaset de meslek değil. Önemli olan çözüm üretmek ve ortak aklı devreye sokarak birlikte çaba sarf etmek. Halkımızla birlikte yol arkadaşlığı ve yoldaşlığı için adım atıyorum. Eminim çok da büyük dostluk masamız olacak.

"Benim Mansur Başkanla onun da benimle sıkıntısı olamaz"

Mansur Başkanım, adaylığımla ilgili çok memnun olduğunu dile getirdi. Kendisi bambaşka bir dünyadır ve benim için çok önemli bir yerde. Mansur Başkandan önce Ankara’da fıskiye derdine düşen biri vardı. Akşam dokuzda ulaşım dururdu. Benim Mansur Başkanla onun da benimle sıkıntısı olamaz. İki Angaralı olarak çok iş yapacağız… İki Ankara sevdalısıyız. Onun engin tecrübelerinden bilgisinden yararlanacağız. Aramızda bir sorun, kriz falan da yok.

"Gençlerin abisi olarak yola çıktım"

Etimesgut’tan aday gösterilmemin sebebi gençler. 35 yaşında genç anne, babalar, tek çocuklu bir yapı var. Bekarlıktan, evliliğe, anne ve baba olgusuna geçtiğinizde hayat zorluyor. Gençlerin abisi olarak yola çıktım. Emeğin, alın terinin ne manaya geldiğini ne büyük değer olduğunu çok iyi bilenlerdenim.