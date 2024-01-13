BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL

Konya’da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Antalya Çevre Yolu Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. idaresindeki 42 ZB 335 plakalı otomobil ile Mehmet İ. yönetimindeki HB-MI-564 yabancı plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Ramazan A. idaresindeki 42 ZB 335 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrilirken, sürücü Ramazan A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
9 askerin şehit olduğu hain saldırı nasıl gerçekleşti? İlk bilgiler gelmeye başladı…
9 askerin şehit olduğu hain saldırı nasıl gerçekleşti? İlk bilgiler gelmeye başladı…
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu: Teklifi Genel Başkan Özgür Özel yaptı, Mansur başkanla aramızda kriz yok
CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu: Teklifi Genel Başkan Özgür Özel yaptı, Mansur başkanla aramızda kriz yok
Pendik'te metruk binada yangın
Pendik'te metruk binada yangın
9 şehidin ardından sosyal medyada alçak paylaşımlarda bulunanlara operasyon
9 şehidin ardından sosyal medyada alçak paylaşımlarda bulunanlara operasyon
Kentsel dönüşümde kira destekleri arttı! İstanbul, Ankara, İzmir için kaç para oldu?
Kentsel dönüşümde kira destekleri arttı! İstanbul, Ankara, İzmir için kaç para oldu?
Seçil Erzan duruşması 13 saat sürdü, duruşma ertelendi!
Seçil Erzan duruşması 13 saat sürdü, duruşma ertelendi!
Milli Savunma Bakanlığı şehit askerlerin isimlerini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı şehit askerlerin isimlerini açıkladı
İstanbul'da feci kaza! Otomobilin haline bakın
İstanbul'da feci kaza! Otomobilin haline bakın
Otoyolda toprak kayması sonucu 18 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
Otoyolda toprak kayması sonucu 18 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 araç birbirine girdi! Yaralılar var
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 araç birbirine girdi! Yaralılar var
Somali Cumhurbaşkanının oğlu Türkiye'ye getirildi! İfadesi ortaya çıktı! Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olmuştu
Somali Cumhurbaşkanının oğlu Türkiye'ye getirildi! İfadesi ortaya çıktı! Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olmuştu