Zeytinde hasat sona erdi, rekolte düşük olsa da fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye’nin yüzde 30'unu karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde zeytin hasadı sona ererken, bu sezon 50 bin ton zeytin ve 5 bin ton zeytinyağı rekoltesi elde edildiği bildirildi.

Abone ol

Mut ilçesinde zeytin hasadı sona erdi. Her yıl 250 bin ton üzeri zeytin ve 150 bin ton üzeri zeytinyağı rekoltesi elde edilirken, bu yıl yok yılı olmasına rağmen 50 bin ton zeytin ve 5 bin tonda zeytinyağı rekoltesi olduğu bildirildi.

10 zeytin salamura işleme tesisi ile 21 zeytinyağı fabrikasının faaliyette olduğu ilçede fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü. Zeytinyağının litresi 250 ile 350 liradan alıcı buldu. Zeytinin kilogram fiyatının ise eleğin en alt gözüne göre 30 lira, en üst gözüne göre ise 70 liraya kadar satıldı. Bu sezon zeytin toplama işçilerinin günlük kazançlarının da 500 ila 750 lira arası olduğu belirtildi.

Bölgede zeytinciliğin yüzyıllar öncesine dayandığına dikkat çeken Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, “Bunun en büyük örneği Mut’umuzda Haydar Mahallemizde bin 300 yıllık tescilli anıt zeytin ağacımızın olması” dedi.



Orta Doğu üzerinden zeytin dünyaya Mut üzerinden yayılmıştır

Birçok ülkeye ihraç ediyoruz. Mut ilçemiz olarak kayıtlı 700 bin dönüm tarım arazimiz bulunmakta. Bunun 300 bin dönümünde zeytin üreticiliği yapılmaktadır. Geçen yıla kıyasla bu yıl zeytinde rekoltemiz 50 bin ton, zeytinyağında da 5 bin tondur. Bunun sebebi geçen yıla kıyasla havaların biraz kurak geçmesi.

Ağaçların yeteri kadar sulanamaması yani kurak bir yılın olmasından kaynaklıdır. Rekolte geçen yıla kıyasla düşük oldu. Geçen yıl 80 ile 100 lira arasında giden zeytinyağı bu yıl 250 ile 350 lira arasında satışı yapılmaktadır. Yani gerek üreticilerde gerekse zeytinyağı fabrikalarında dinglerde fiyatlar bu şekildedir. Zeytin elek dediğimiz yani boylamada alt sınır 30 lira ile en üst sınır 70 lira arasında satışı yapıldı.

Buda ürünün az olması ama azda olsa üreticinin yüzünü güldürdü. Geçen yıla oranla rekolte biraz daha yüksek olsaydı daha iyi olacağı kanısındaydık.”

Yılmaz, ilçede üretilen yağların Fransa, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihraç edildiğini de sözlerine ekledi.