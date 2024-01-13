İngiltere'den 'Yemen'de orantısız güç kullanıldığını' söyleyen Erdoğan'a yanıt

İngiltere’de Başbakanlık ofisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husi hedeflerini vurmasıyla ilgili "Orantısız güç kullanımıdır. Kızıldeniz'i adeta kan gölüne çevirme hevesindeler" ifadelerine yanıt verdi.

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ABD ve İngiliz savaş uçakları gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Saldırılara ilişkin dün konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir defa orantılı bir eylem söz konusu değil. Yani bu yapılanların hepsi de orantısız bir güç kullanımıdır. O orantısız güç kullanımını şu anda Amerika, aynı şekilde İsrail Filistin'de de yapmakta. İran bütün bunların karşısında kendini nasıl korur, ona bakmakta. İngiltere zaten Amerika'yla beraber bu süreç içerisinde hep adımını atmıştır, atmaya devam ediyor. Tabii şu anda Kızıldeniz'i malum bunlar adeta kan gölüne çevirme hevesi içerisindeler." ifadelerine yer verdi.

"Saldırılar sınırlı ve hedefe yönelik"

Erdoğan'ın açıklamalarına İngiltere'den yanıt geldi. BBC Türkçe'nin haberine göre İngiltere Başbakanlık sözcüsü, buna katılmadıklarını ifade etti, saldırıların “sınırlı ve hedefe yönelik olduğunu” söyledi.

Sözcü, BM Antlaşması’nın 51. Maddesi’ne dayanarak “meşru müdafaa” hakkını kullandıklarını savundu.

51. Madde’de, “Bu Antlaşma'nın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez” deniyor.

Sözcü, Husilere yönelik saldırıların hemen olmasa bile uzun vadede Kızıldeniz’deki ticari faaliyetlere “olumlu etkisinin olacağını” savundu.