9 askerin şehit olduğu Metina neden önemli? Geçişlerin olduğu tünel detayı

Türkiye 9 askerinin şehit edildiği haberine ağlarken TSK’da bölgedeki operasyonlarına tüm hızıyla devam ediyor. Kuzey Irak’ın Metina bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonrası akıllara gelen ‘Metina neden önemli?’, ‘Türk askerinin Metina’da neden üs bölgesi vardı?’ sorularına Doç. Dr. Murat Aslan canlı yayında yanıt verdi. Aslan’ın Metina bölgesine ilişkin aktardıkları oldukça dikkat çekti. İşte terör örgütü PKK’nın yuvalandığı Metina’ya ilişkin tüm detaylar…

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Kuzey Irak'ın Metina bölgesindeki üs noktalarına PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 9 askerin şehit olmasının ardından bölge ile ilgili önemli bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aslan Metina bölgesinin önemini ve Türk askerinin neden bu bölgede konuşlandığını tek tek anlattı.

İşte Doç. Dr. Aslan’ın NTV canlı yayınında teröristlerin yuvalandığı Metina bölgesi ile ilgili anlattıkları:

Metine neden önemli?

“Metina dağı ismini muhtemelen herkes çok duyuyor ancak bu dağın önemini özellikle bu bölgede askerlerimizin neden konuşlanmış olduğunu çoğu zaman insanlarımız bilmiyor. Metina Dağı bir blog şeklinde Zap uzanımı ile beraber Zap Nehri’nden başlayarak hudutlarımızın hemen güneyinde doğu batı uzanımında yer alır. Dolaysıyla hudutlarımıza paralel bir yapıdadır. Bu bölgedeki terörist varlığı Türk hududundaki köyleri karakolları doğrudan hem gözetler hem de bu bölgelere sızmak kolaylaşır. Eğer Metina teröristler tarafından kontrol atına alınırsa…

"Kayalar arasında labirent gibi geçişler yapılabilecek tüneller var"

Metina’yı da iki ayrı boyutta incelemek lazım bir tanesini Metina’nın hemen kuzey bölgesi özellikle orada Kanimasi ön plana çıkar. Bu bölgede toprağın olmadığı kayaların taşın olduğu ağaçların adeta taştan fışkırdığı alanlar vardır. Dolaysıyla bu bölgeye girdiğinizde kaybolursunuz. Ayrıca bu bölgede doğal kayalar arasında labirent gibi geçişler yapılabilecek tüneller vardır. Bu tünellerin üstü açık yan tarafları kayalar tarafından tamamen korunmuş bu nedenler bölgeye top havan atışı yapıldığında veya hava kuvvetleri atışı yapıldığında teröristler hem görülmekten hem de bu ateşlerden kolaylıkla sakınır.

Sınır köyleri ve karakolları açısından olmazsa olmaz bir bölge

Öte yandan eğer Metina’nın kuzey kesimine de bakarsanız Amedi çukuru ve hemen onun güneyinde Gara Dağı bulunur. Neden Metina’yı özellikle ifade etmek istedim şundan; Öncelikle Zap ve Metina uzanımı Türkiye’nin sınır bölgesi, sınır köyleri ve karakolları açısından olmazsa olmaz mutlaka TSK’nın bulunması gereken bir uzanım. Nitekim hemen karşısına baktığımızda Üzümlü Karakolu yine hemen karşısına baktığımızda Çığ Köyü ve hemen onun batısına doğru uzanan diğer köyler devletine tamamen bağlı korucu köyleridir ve bu köylere geçmişte teröristler sürekli tacizde bulunmuştur. Dolayısıyla TSK’nın da bir misyonu bu bölgede hududumuzun köylerimizin güvenliğini sağlamak.

"Metina’yı anlamak da pek mümkün değil"

İkinci konu da doğal olarak teröristlerin sınırı geçmesi huduttan sızması ve daha geri bölgedeki diğer yerleşim alanlarına saldırı yapmasının önlenmesidir. Şimdi Metina’yı görmeden Metina’yı anlamak da pek mümkün değil. Basit bir örnek vermek istiyorum geçmişten; Metina ile Zap arasındaki çöküntünün adı Şerefiye Boğazı’dır. Bu boğaz genellikle teröristler tarafından geçmişte kullanılmıştır ve silahlı kuvvetler özellikle bu boğazı kontrol edebilecek şekilde Zap’ın gerek batısında gerek doğusunda yerleşkesini dikkatli bir şekilde tesis etti. Ama bölgede sadece Şerefiye Boğazı bir geçiş olarak kullanılmadı Metina’nın hemen hemen her noktasından geçiş yapılabilir. Dolayısıyla bölgeyi bu şekilde özetleyebiliriz.”