Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinden tıp literatürüne yeni yöntem

Mersin Üniversitesi (MÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Aytan tarafından genital organ sarkmalarına karşı yeni bir ameliyat yöntem geliştirildi, dünya çapındaki cerrahların da faydalanması için tıp literatürüne sunuldu.

Abone ol

Genital organ sarkmalarının kadınların yaklaşık yüzde 50'sinde sık görülen bir problem olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Aytan, hastaların yaklaşık yüzde 5’inin idrarla, dışkıyla ya da cinsel yolla ilgili problem yaşadıklarını söyledi. Bunun üzerine üzerinde çalıştığı yeni bir ameliyat yöntemini tıp literatürüne sunan Prof. Dr. Aytan'ın metodu dünya çapında yayımlandı. Cerrahi tekniği 'Aytan Metodu' olarak yayınlanan yöntem sayesinde kadınları operasyondan bir gün sonra taburcu olabileceği belirtildi.

"Yeni yöntem ile ameliyat sonrası riskler azalırken süreç kolaylaşıyor"

Hastalığın tedavisinde dünyada birçok cerrahi teknik tanımlanmasına karşın ideal tekniğin tam olarak netlik kazanmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Aytan, "Bizim kliniğimizde bu yönde bir ameliyat tekniği geliştirdik. Bugüne kadar geliştirilen tekniklerde karından ve doğum kanalından yapılan ameliyatlar tarif edilmiş. Bunların belirli avantajları ve dezavantajları var. Doğum kanalından yapılan ameliyatların temel avantajı hastaların hem ağrılarının daha az olması hem de nekahat sürelerinin çok kısa olması. Bizim geliştirdiğimiz teknik de yine doğum kanalından yapılan bir teknik. Daha önceki tekniklerde, yani ister karından olsun isterse doğum kanalından olsun karın içerisindeki boşluğa girilme ihtiyacı mevcuttu. Karın içerisinde girildiği zaman ise hastalarda hem ameliyat sonrasında ağrısı daha fazla olmakta hem de ameliyattan sonra karın içerisinde yapışıklık olma ihtimali artmaktaydı. Bizim kliniğimizde yeni geliştirdiğimiz tekniğin temel avantajı karın içerisindeki boşluğa girme ihtiyacının olmaması. Böylece hem teknik olarak daha kolay bir ameliyat, hem süre olarak daha kısa süren bir ameliyat, hem de ameliyattan sonra karın içinde boşluğa girmediğimiz için yapışıklık ihtimalinin daha az olduğu bir ameliyat bizim tarif ettiğimiz ameliyat" dedi.

8 hasta yeni yöntem ile başarılı bir şekilde tedavi edildi

Bugüne kadar 8 hastayı yeni yöntem ile birlikte başarılı bir şekilde tedavi ettiklerini belirten Aytan, Hastaların ameliyat sonrasındaki süreçlerde herhangi bir problem yaşamaması ve memnuniyetlerinin yüksek olmasının, yeni ameliyat tekniğinin başarılı bir şekilde uygulanabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Ameliyatın uygulama yönteminin doğum kanalına gerçekleştirilmesi nedeniyle hastanın nekahat süresinin de çok kısa olduğuna ve hastaları ameliyatın ertesi gününde taburcu ettiklerine değinen Aytan, "Bir kadının ömründe bu hastalıklara bağlı ameliyat olma ihtimali yüzde 20. Yani yaklaşık 5 kadından biri bu konuda ameliyat olma ihtiyacı gösteriyor" diye konuştu.

Yeni teknik dünyaca ünlü dergide yayınlandı

Sözlerine devam eden Aytan, "Geliştirdiğimiz cerrahi tekniği, cerrahi alanında prestijli olan ve önemli endekslerce taranan bir dergide yayınlatmış bulunmaktayız. Böylece dünya çapında bu konuyla ilgilenen cerrahlar ve yine bu konuyla ilgilenen araştırmacıların bilgisine sunmuş bulunuyoruz. Derginin ilgili sayısında hem cerrahi teknik detaylı bir şekilde irdelenmekte hem de video ile sunum yapılmakta" şeklinde konuştu.

Mersin Üniversitesi Hastanesinde kadın genital organ sarkmaları ve ilgili problem ve şikayetlerin başarılı bir şekilde güncel kılavuzlar ve güncel teknolojiyle tedavi edildiğine vurgu yapan Aytan, hastalara bilim ışığında en güncel şekilde hizmet vermek ve başarılı hekimler yetiştirme gayesinde olduklarını söyledi.