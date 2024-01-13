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Aydın Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarına siyah kurdele astı

Aydın Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarına siyah kurdele astı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan 9 askerimiz için toplu ulaşım araçlarına siyah kurdele astı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı diledi.

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye, dün gece Irak’ın kuzeyinden gelen acı haberlerle yasa boğuldu. Saldırılarda 9 askerimiz şehit oldu. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyen Çerçioğlu, “Her şartta vatanımızın korunmasında görev alan ve şehit olan kahraman askerlerimizi unutmayacağız. Şehitlerimizin ailelerine ve ülkemize bir kez daha başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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