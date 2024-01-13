Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun sözleri yeniden gündem oldu: Ara, bul, yok et! Ne üssü?

Irak'ın kuzeyinde 9 askerimizin şehit olmasının ardından terörle mücadelede bir dönemin efsane komutanlarından olan Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Irak'taki üs bölgelerine ilişkin yaptığı açılamalar yeniden gündem oldu.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit asker sayısının 9'a yükseldi.

Acı haber sonrası terörle mücadele yöntemlerine ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi. Konuya ilişkin ilginç değerlendirme bir dönem bölgede terör örgütü PKK'ya büyük darbeler indiren emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu'dan geldi.

28 Aralık 2023'te, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk olan Pamukoglu'nun sözleri yeniden gündem oldu.

"Ara, bul, yok et! Ne üssü?”

Pamukoğlu programda, Türkiye’nin Kuzey Irak’ta sürdürdüğü Pençe-Kilit Operasyonu’na yönelik değerlendirmelerde bulundu. Pamukoğlu, “Hududu korumak başka bir şey, teröristleri bulup yok etmek başka bir şey. Gayrinizami harpte tek bir formül vardır: Ara, bul, yok et! Ne üssü?” dedi.

"Üs demek sen takip ediliyorsun demek"

Pamukoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Biz oralarda üsler kuruyoruz. Fakat bu üs meselesi benim Hakkari’ye atandığımdan beri kabul etmediğim, uygulamadığım bir şey. Çünkü, bizim toprakla ilgimiz yok. Biz gireriz, 2-3 günde darmadağınık ederiz. 3-4 günden fazla kalmayız.

Gayrinizami çatışmada toprak önemli değil. Teröristin kendisi önemlidir, bize terörist lazım.

Hududu korumak başka bir şey, teröristleri bulup yok etmek başka bir şey. Gayrinizami harpte tek bir formül vardır: Ara, bul, yok et! Ne üssü?

ABD, Vietnam'da üsleri basılarak 56 bin ölü verdi. Üs demek, sen sabitsin demek, sen gözetleniyorsun, sen, gözetleniyorsun, sen takip ediliyorsun demek. ‘En zayıf anında mutlaka ben sana baskın yaparım’ demek.”