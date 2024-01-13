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Suudi Arabistanlı kadını telefonla dolandırdılar!

Suudi Arabistanlı kadını telefonla dolandırdılar!

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Suudi Arabistan uyruklu bir kadın kendisini polis olarak tanıtan şahıs tarafından 68 bin 500 lira dolandırıldı.

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İlçenin Dürbinar mahallesinde Suudi Arabistan uyruklu L.R.M.H. (22) isimli kadını telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtarak evlerine teftişe geleceklerini söyleyerek para istedi. Şüphelinin gönderdiği hesaba 68 bin 500 TL gönderen Suudi kadın bir süre sonra şahsa ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Dolandırıcı şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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