BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL

CHP MYK bugün terör gündemiyle olağanüstü toplanacak

CHP MYK bugün terör gündemiyle olağanüstü toplanacak

CHP lideri Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek, Ankara’ya dönme kararı aldı. Özel, bugün CHP Genel Merkezi’nde Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplayacak.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit düştüğü 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek, Ankara’ya dönme kararı aldı.

Özel, bugün CHP Genel Merkezi’nde Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplayacak.

CHP Genel Başkanı Özel de sosyal medya hesabından, bugün ülke genelinde yapacakları tüm etkinlikleri iptal ettiklerini duyurdu.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik. Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulumuzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
Çıktığı cezaevine 24 saat sonra tekrar girdi!
Çıktığı cezaevine 24 saat sonra tekrar girdi!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı
Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun sözleri yeniden gündem oldu: Ara, bul, yok et! Ne üssü?
Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun sözleri yeniden gündem oldu: Ara, bul, yok et! Ne üssü?
Suudi Arabistanlı kadını telefonla dolandırdılar!
Suudi Arabistanlı kadını telefonla dolandırdılar!
Düzce’de 26 köy yolu kar nedeniyle kapalı
Düzce’de 26 köy yolu kar nedeniyle kapalı
Aydın Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarına siyah kurdele astı
Aydın Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarına siyah kurdele astı
9 askerin şehit olduğu Metina neden önemli? Geçişlerin olduğu tünel detayı
9 askerin şehit olduğu Metina neden önemli? Geçişlerin olduğu tünel detayı
Bursa’da eğlence mekanlarına şok operasyonlar
Bursa’da eğlence mekanlarına şok operasyonlar
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinden tıp literatürüne yeni yöntem
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinden tıp literatürüne yeni yöntem
Düzce’de 26 köy yolu kar nedeniyle kapalı
Düzce’de 26 köy yolu kar nedeniyle kapalı
Zeytinde hasat sona erdi, rekolte düşük olsa da fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Zeytinde hasat sona erdi, rekolte düşük olsa da fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü