CHP MYK bugün terör gündemiyle olağanüstü toplanacak

CHP lideri Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek, Ankara’ya dönme kararı aldı. Özel, bugün CHP Genel Merkezi’nde Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplayacak.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit düştüğü 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek, Ankara’ya dönme kararı aldı.

Özel, bugün CHP Genel Merkezi’nde Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplayacak.

CHP Genel Başkanı Özel de sosyal medya hesabından, bugün ülke genelinde yapacakları tüm etkinlikleri iptal ettiklerini duyurdu.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik. Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulumuzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun."