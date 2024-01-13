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Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkili oluyor.

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Gece saatlerinde başlayıp aralıklı yağmur yağışının görüldüğü Erzincan’da yüksek kesimlerde kar, tipi ve sisli hava etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Kar yağışı da zeminde etkili olmaya başladı. Aralıklı yağan kar nedeniyle Kızıldağ Geçidinde ağır tonajlı araçlar yavaş ve dikkatli seyrederek yollarına devam etti. Geçit noktalarında kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, özellikle geçit noktaları kullanacak olan sürücüleri yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

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