TFF duyurdu: Futbol maçlarında şehitler için saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta oynanacak maçlarda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, kulüplerin siyah kol bandıyla sahaya çıkacağı da belirtildi.

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Terör örgütü PKK unsurları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı. Teröristlerin sızma girişimi sırasında çıkan çatışmalarda 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.

Kulüplerimiz siyah kol bandıyla sahaya çıkacak

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan baş sağlığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz şehitlerimiz anısına 13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Kulüplerimiz siyah kol bandıyla sahaya çıkacak." ifadeleri kullanıldı.