Salgın döneminde gripten en çok çocuklar etkileniyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Taneri, salgın döneminde çocukların, yetişkinlere oranla gripten daha çok etkilendiğini söyledi. Dünyada görülme sıklığı oranı en yüksek enfeksiyonlardan biri olan influenza (grip) konusunda uyarılarda bulunan Medicana Sağlık Grubu doktorlarından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Taneri, grip salgını döneminde çocukların yetişkinlere oranla daha çok etkilendiğini gördüklerini belirterek, uyarılarda bulundu.

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Grip salgını nedeniyle uyarılarda bulunan Medicana Intarnational Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Taneri, “İnfluenza, soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarının çoğundan daha ağır bir hastalığa yol açar. Salgın döneminde çocuklarımızın daha çok etkilendiğini görmekteyiz. Tedavi için antiviral ilaçlar mevcuttur. En önemli nokta, tanının ilk 24-48 saat içinde gecikmeden konarak tedaviye başlanması gerektiğidir. Antiviral ilaçlar erken başlandığında etkili olurken, tedaviye geç kalındığı durumlarda hastalığın komplikasyonları ortaya çıkarak hastaneye yatışlara, hatta ölümlere neden olabilir” dedi.

“Kalabalık ortamlardan ve temastan uzak durun”

Virüsün havadan damlacıkların solunması ile geçtiğine değinen Uzm. Dr. Buket Taneri, “Hastalıktan korunmak için grip sezonunda alışveriş merkezleri, kapalı oyun parkları gibi kalabalık ve toplu ortamlardan uzak durularak, hasta kişilerle temastan kaçınmaya özen gösterilmelidir. Hijyene çok dikkat ederek çocuklarımıza sık el yıkama alışkanlığı kazandırılmalıyız. Yatak istirahati, bol sıvı alımı, vitamin açısından zengin ve dengeli beslenmek bağışıklığımızı güçlendirerek hastalığın tedavisinde önemli bir yer tutar” diye konuştu.



En etkili yöntemin grip aşısı yaptırmak olduğunu hatırlatan Taneri, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından da her yıl grip aşısının önemi vurgulanmaktadır. Bu nedenle yıl içinde grip geçirmemiş ve risk grubundaki kişiler için aşı hala önemli bir seçenektir. Çocuğunuzda bahsettiğimiz belirtiler varsa lütfen en kısa zamanda doktorunuza başvurun. Gerekli testleri yaptırıp tedaviye hızla başlanırsa, komplikasyonların önüne el birliğiyle geçilebilir” şeklinde konuştu.