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TFF'den tepki çeken yeni karar! Bazı maçlar televizyondan yayınlanmayacak

TFF'den tepki çeken yeni karar! Bazı maçlar televizyondan yayınlanmayacak

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig için yeni yayıncı kuruluşun seçilmesine yönelik ihaleye çıkma hazırlığı devam ederken TFF'den yeni düzenleme geleceği iddia edildi.

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TFF, devrim niteliğinde bir karar almak üzere. Futbolun izlenirliğini arttırmak için bazı maçları naklen yayınlamama kararı masada...

Seyirci sıkıntısı çeken takımlar için alınacak bu karar, bazı karşılaşmaların naklen olarak yayınlanmamasını sağlayacak. Yayıncı kuruluş, izlenme oranlarına göre bir çalışma yapacak ve bu maçları öyle belirleyecek.

Gelir artacak

İhaleyi kazanan kurum, seçilen bu maçları kulüplere ya da yerel kanallara bedel karşılığında yayınlama şansı sunacak. Böylece gelirin 150 milyon dolar bandına çıkması hedefleniyor.

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