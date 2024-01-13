BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Sosyal medya, aktivistleri tembelleştiriyor! Slacktivizme dikkat!

Sosyal medya, aktivistleri tembelleştiriyor! Slacktivizme dikkat!

Slacktivizm kavramı hakkında açıklamada bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fikriye Çelik, geleneksel aktivizme kıyasla slacktivizm kavramının kendini önemseyen ancak siyasal ve sosyal açıdan etki faktörü düşük bir aksiyonerlik olarak tanımlıyor.

Abone ol

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fikriye Çelik, slacktivistlerin sayısında her geçen gün artış gözlendiğini belirtirken, bu artışın sebebinin insanların yeni dijital ortamlara olan ilgisinin etkili olduğuna vurgu yaptı. Slacktivizm, yerel literatürde "miskin eylemcilik", "pasif eylemcilik" veya "tembel eylemcilik" olarak adlandırılırken, dijital ortamda gerçekleşen bu eylemciliğin fiziksel çabanın az olması sebebiyle etkisiz bir güç taşıdığı vurgulandı. Slacktivistlerin en büyük motivasyon kaynaklarının takipçi kazanmak, beğeni sayısını artırmak ve görünürlük elde etmek olduğunu ifade eden Çelik, bu motivasyonlar arasına vicdan rahatlatma düşüncesini de ekledi. Slacktivizm kavramının yabancı literatüre yeni girmiş olmasına rağmen, yerel literatürde "tembel" veya "pasif eylemcilik" olarak nitelendirilebileceğini belirten Çelik, konu hakkında yeterli araştırmanın olmadığını belirtti.

“Slacktivistlerin sayısı artıyor”

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fikriye Çelik, “Bugün deneyimlediğimiz 21. yüzyıl kamusal alanında yeni bir çevrimiçi davranış olarak çıktı. Geleneksel aktivizme göre dijital alanın zamandan ve mekandan muaf yapısından oldukça faydalandı diyebiliriz. Slacktivizm, aslında kendini oldukça önemseyen ancak siyasal ve sosyal açıdan baktığımızda etki faktörü oldukça düşük bir aksiyonerlik olarak kendisini gösterir. Burada slacktivistlerin sayısında her gün artış olduğunu gözlemek de mümkün durumda. Bunun sebebi nedir diye baktığımızda gerek dijital göçmenler gerekse dijital yerliler olarak yeni dijital ortamlar oldukça kabul gören ortamlardır. Her geçen gün sosyal medya platformlarının kullanışının artışıyla beraber slacktivistlerin sayısında da artış görünür diyebiliriz. Slacktivizm konusu yerli literatürde miskin eylemcilik, pasif eylemcilik veya tembel eylemcilik olarak yer bulduğunu görüyoruz. Dijital ortamda yapılan bir eylemcilik olduğu için fiziksel hareket veya çabanın az olmasından dolayı slacktivistlerin etkisiz bir gücü var” dedi.

“Slacktivistlerin en büyük motivasyon kaynakları takipçi kazanmak”

Çelik, slacktivizm kavramının yeni bir kavram olduğunu belirterek, “7 Ekim’den itibaren dünya gündemini meşgul eden Filistin-İsrail çatışmasında Filistin’e destek vermek amacıyla bir tür çevrimiçi aktivistlik ortaya koyan 5 TikTok hesabını inceledik. İnceleme sonucunda 5 hesabın takipçi ve beğeni sayısının yüksek olduğunu gördük. Burada slacktivistlerin en büyük motivasyon kaynaklarının takipçi kazanmak, beğeni sayısını artırmak ya da görünürlük kazanmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu motivasyonların arasına vicdan rahatlatmayı da koyabiliriz. Slacktivizm kavramı çok yeni bir kavram yabancı literatüre girdik ancak yerli literatüre baktığımızda 'tembel' veya 'pasif eylemcilik' olarak nitelendirmek mümkündür. Konu hakkında çok araştırma yok, bizde çalışmamızla katkı da bulunmayı amaçladık” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi
Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Türkiye’nin Epstein’ı kim? Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan 3 isim verdi
Türkiye’nin Epstein’ı kim? Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan 3 isim verdi
Tokat Çamlıbel’de sis ve kar yağışı etkili oldu
Tokat Çamlıbel’de sis ve kar yağışı etkili oldu
Salgın döneminde gripten en çok çocuklar etkileniyor
Salgın döneminde gripten en çok çocuklar etkileniyor
TFF'den tepki çeken yeni karar! Bazı maçlar televizyondan yayınlanmayacak
TFF'den tepki çeken yeni karar! Bazı maçlar televizyondan yayınlanmayacak
Sünnet için ideal dönem yarıyıl tatili!
Sünnet için ideal dönem yarıyıl tatili!
Artvin’de ağaç yola devrildi, sürücü son anda kurtuldu
Artvin’de ağaç yola devrildi, sürücü son anda kurtuldu
Gençlerde baş ve boyun kanserinde artış yaşanıyor!
Gençlerde baş ve boyun kanserinde artış yaşanıyor!
Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak
Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak
Uyuşturucu operasyonda 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonda 2 kişi tutuklandı
TFF duyurdu: Futbol maçlarında şehitler için saygı duruşunda bulunulacak
TFF duyurdu: Futbol maçlarında şehitler için saygı duruşunda bulunulacak