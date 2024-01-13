Sosyal medya, aktivistleri tembelleştiriyor! Slacktivizme dikkat!

Slacktivizm kavramı hakkında açıklamada bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fikriye Çelik, geleneksel aktivizme kıyasla slacktivizm kavramının kendini önemseyen ancak siyasal ve sosyal açıdan etki faktörü düşük bir aksiyonerlik olarak tanımlıyor.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fikriye Çelik, slacktivistlerin sayısında her geçen gün artış gözlendiğini belirtirken, bu artışın sebebinin insanların yeni dijital ortamlara olan ilgisinin etkili olduğuna vurgu yaptı. Slacktivizm, yerel literatürde "miskin eylemcilik", "pasif eylemcilik" veya "tembel eylemcilik" olarak adlandırılırken, dijital ortamda gerçekleşen bu eylemciliğin fiziksel çabanın az olması sebebiyle etkisiz bir güç taşıdığı vurgulandı. Slacktivistlerin en büyük motivasyon kaynaklarının takipçi kazanmak, beğeni sayısını artırmak ve görünürlük elde etmek olduğunu ifade eden Çelik, bu motivasyonlar arasına vicdan rahatlatma düşüncesini de ekledi. Slacktivizm kavramının yabancı literatüre yeni girmiş olmasına rağmen, yerel literatürde "tembel" veya "pasif eylemcilik" olarak nitelendirilebileceğini belirten Çelik, konu hakkında yeterli araştırmanın olmadığını belirtti.

“Slacktivistlerin sayısı artıyor”

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fikriye Çelik, “Bugün deneyimlediğimiz 21. yüzyıl kamusal alanında yeni bir çevrimiçi davranış olarak çıktı. Geleneksel aktivizme göre dijital alanın zamandan ve mekandan muaf yapısından oldukça faydalandı diyebiliriz. Slacktivizm, aslında kendini oldukça önemseyen ancak siyasal ve sosyal açıdan baktığımızda etki faktörü oldukça düşük bir aksiyonerlik olarak kendisini gösterir. Burada slacktivistlerin sayısında her gün artış olduğunu gözlemek de mümkün durumda. Bunun sebebi nedir diye baktığımızda gerek dijital göçmenler gerekse dijital yerliler olarak yeni dijital ortamlar oldukça kabul gören ortamlardır. Her geçen gün sosyal medya platformlarının kullanışının artışıyla beraber slacktivistlerin sayısında da artış görünür diyebiliriz. Slacktivizm konusu yerli literatürde miskin eylemcilik, pasif eylemcilik veya tembel eylemcilik olarak yer bulduğunu görüyoruz. Dijital ortamda yapılan bir eylemcilik olduğu için fiziksel hareket veya çabanın az olmasından dolayı slacktivistlerin etkisiz bir gücü var” dedi.

“Slacktivistlerin en büyük motivasyon kaynakları takipçi kazanmak”

Çelik, slacktivizm kavramının yeni bir kavram olduğunu belirterek, “7 Ekim’den itibaren dünya gündemini meşgul eden Filistin-İsrail çatışmasında Filistin’e destek vermek amacıyla bir tür çevrimiçi aktivistlik ortaya koyan 5 TikTok hesabını inceledik. İnceleme sonucunda 5 hesabın takipçi ve beğeni sayısının yüksek olduğunu gördük. Burada slacktivistlerin en büyük motivasyon kaynaklarının takipçi kazanmak, beğeni sayısını artırmak ya da görünürlük kazanmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu motivasyonların arasına vicdan rahatlatmayı da koyabiliriz. Slacktivizm kavramı çok yeni bir kavram yabancı literatüre girdik ancak yerli literatüre baktığımızda 'tembel' veya 'pasif eylemcilik' olarak nitelendirmek mümkündür. Konu hakkında çok araştırma yok, bizde çalışmamızla katkı da bulunmayı amaçladık” şeklinde konuştu.