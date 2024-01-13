Samandağ’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde etkili olan yağış sonrası yollar göle dönerken ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Hatay’da geçtiğimiz günlerde başlayan yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Samandağ ilçesinde de etkili olan yağışlı havayla birlikte yollar göle dönerken tarım arazileri suyla kaplandı. Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ve Koordinatör Kaymakam İbrahim Ergin, AFAD ve kaymakamlık ekipleri afetin ilk anından itibaren sahada vatandaşların yardımına koştu. Bölgede yaşanan su basmaları, iş makinaları ve ekiplerin yardımıyla çözüme kavuşturuluyor.