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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi ölü olarak bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi ölü olarak bulundu

Olay, gece saatlerinde Dalama Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Muharrem Deveci'nin (35) uyuduğu odadan silah sesi yükseldi.

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Silah sesini duyan Deveci'nin yakınları odaya girdiklerinde şahsı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Deveci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Deveci'nin ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni yapılan olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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