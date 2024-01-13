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Asgari ücret desteğiyle ilgili kanun teklifi Meclis'e gidiyor

Asgari ücret desteğiyle ilgili kanun teklifi Meclis'e gidiyor

Kanun teklifi asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükselmesi ile ilgili düzenleme 15 Ocak Pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

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Asgari ücretin belli olmasının ardından asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili kanun teklifinin 15 Ocak Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.

Milletvekillerinin imzasına açılan kanun teklifine göre, asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Bununla birlikte kısa çalışma ödeneğine ilişkin de düzenleme gündeme gelecek.

Söz konusu teklif, pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek teklif, komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek.

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

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