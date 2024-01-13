Bağcılar'da muhtemel kar ve buzlanmalara karşı tedbirler alındı

Bağcılar Belediyesi, önümüzdeki günlerde İstanbul’da beklenen kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı. Kış çalışmaları kapsamında 731 personelin 131 araçla görev yapacağı öğrenildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde İstanbul ve çevresindeki iller için aralıklar ile etkili kar yağışı uyarısında bulundu. Bağcılar Belediyesi de olumsuz hava şartlarına karşı hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda ilgili birimler bünyesinde ekipler oluşturuldu. Şoför, operatör ve işçiden oluşan 731 kişilik ekip, 7/24 esasıyla çalışacak.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin koordinasyonunda başlatılan çalışmalarda TEM Otoyolu, Basın Ekspres Yolu, ana arter yollar, bağlantı yolları, yaya sirkülasyonunun fazla olduğu meydan ve caddelerin kaldırımları, dik sokaklar, kamu kuruluşları, camiler, okullar, sağlık ocakları, mahalle konakları, muhtarlıklar, otobüs durakları, üniversiteler ve hastane önlerinde gerekli önlemler alındı. Ayrıca kar ve buzlanmalarda kullanılmak üzere 3 bin 250 ton tuz stoku hazır bekletiliyor. Acil durumlar için hazırlanan bin çuval tuz da kamu kurumlarına teslim edilmek hazırlandı.

“Bağcılar’ın tamamını koordine edebilecek bir altyapı sistemi kurduk”

Afetlerle mücadele adına belediyelerde afet ve koordinasyon müdürlüğü kurulmasına öncülük ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “BAKOM’dan Bağcılar’ın tamamını koordine edebilecek bir altyapı sistemini oluşturduk. 731 personelimizle, 131 aracımızla afetlere hazır bir şekilde ön çalışmalarımızı nihayete erdirdik. Bağcılar’ımızda afet durumunda 3 bin 250 ton tuzun kullanılabilmesi adına depomuzda hazırladık. Bağcılar'ımızda özellikle ana arterlerimizde, ana arterlerimize yakın önem arz eden ana yollarımızda, camilerimizin etrafında, özellikle metro duraklarımızın ve otobüs duraklarımızın çevresinde, aynı zamanda kaldırımlarımızın da çok hızlı bir şekilde temizlenmesinin altyapısını oluşturduk. Evsiz ve sokakta yaşayan vatandaşlarımızın tespiti anlamında da Bağcılar Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’yla da çalışmalarımızı yürütmüş olacağız. Can dostlarımızı da unutmuyoruz. Sokak hayvanlarımızın da afet durumunda barınabilmesi ve beslenebilmesi adına ilgili müdürlüklerimiz planlamalarını gerçekleştirdi. Bağcılar’ımızın tüm önemli noktalarında vatandaşlarımızın yanında olmak adına belirlediğimiz güzergahlarda 731 personelimizin katılımıyla inşallah büyük bir çalışma prensibiyle ilgili arkadaşlarımızın koordinasyonunda gece gündüz demeden vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemiş olacağız. Vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.