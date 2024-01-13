BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Türkiye'de en soğuk gece Bolu'da yaşandı!

Türkiye'de en soğuk gece Bolu'da yaşandı!

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18,3 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Hava sıcaklığı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde eksi 18,3 olarak kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 17,5 ile Erzurum Palandöken ile üçüncü yeri eksi 16 dereceyle Erzincan Sakalsultan Geçidi oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Bilecik'te karla mücadele sürüyor, sürücüler zor anlar yaşadı
Bilecik'te karla mücadele sürüyor, sürücüler zor anlar yaşadı
Rosatom'un ürettiği izotop kanser hastalarına umut oldu
Rosatom'un ürettiği izotop kanser hastalarına umut oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için Şırnak'ta tören yapıldı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için Şırnak'ta tören yapıldı
Topraksız tarım projesine kadın çiftçilerden yoğun ilgi
Topraksız tarım projesine kadın çiftçilerden yoğun ilgi
Hakkari’de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
Hakkari’de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
Kulübede yaşayan dede ve toruna duyarsız kalınmadı
Kulübede yaşayan dede ve toruna duyarsız kalınmadı
Samandağ’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Samandağ’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
MHP lideri Devlet Bahçeli: Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır
MHP lideri Devlet Bahçeli: Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır
MİT Kontrterör Daire eski Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti
MİT Kontrterör Daire eski Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti
Asgari ücret desteğiyle ilgili kanun teklifi Meclis'e gidiyor
Asgari ücret desteğiyle ilgili kanun teklifi Meclis'e gidiyor