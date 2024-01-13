9'uncu kattan düştü! 15 yaşındaki kızdan acı haber

Elazığ'da 9'uncu kattan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki C.T., gece saatlerinde 9'uncu kattaki evlerinin balkonundan düştü. Ailesi ve mahalle sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri yaralı kız çocuğunu olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra Fırat Üniversitesine kaldırdı. C.T. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.