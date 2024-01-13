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Bingöl’de kar 112 köy yolunu ulaşıma kapattı

Bingöl’de kar 112 köy yolunu ulaşıma kapattı

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında çalışmalarına devam ediyor.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından bölge genelinde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı ve tipi etkisini gösterdi. Kar yağışının ardından İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün hizmet ağı içindeki merkezde 43, Adaklı 14, Genç 14, Karlıova 38 ve Solhan ilçesinde 3 olmak üzere toplamda 112 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için özel idare ekipleri yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

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