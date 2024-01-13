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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sınır hattında!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sınır hattında!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak’a gitti.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verilen terör saldırısı sonucu Şırnak’a gitti.

Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları eşlik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak’a gitti." ifadelerine yer verildi.

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