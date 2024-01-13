BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL

Durdurulan arabadan cephanelik çıktı!

Durdurulan arabadan cephanelik çıktı!

Bağcılar'da şüpheli bir otomobili durduran polisler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Aracın içerisinde yapılan aramada 86 pompalı tüfek ege geçirildi.

Abone ol

Bağcılar’da şüpheli bir otomobili durduran polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Aracın içerisinde ve şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise 86 pompalı tüfek ele geçirildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Kazımkarabekir Mahallesi’nde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada çok sayıda pompalı tüfek ele geçirilirken B.A. ve yanındaki F.A. gözaltına alındı.

Zanlılar ile ilgili araştırmalarını derinleştiren polis, savcılıktan alınan izinle şüphelilerin ev ve işyerlerine ait adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlar ve araçtaki yapılan aramalar ile birlikte toplam 86 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına şüpheliler, sorgulanmak üzere Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Araçta yakalanan zanlılardan F.A. adli makamlarca ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. B.A. isimli şüphelinin ise silah ticareti suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, otomobilde ve evde ele geçirilen tüfeklerin Türkiye’de iç piyasaya üretimi yasak olan pompalı av tüfekleri olduğu iddia edilerek silahların yasa dışı yollarla ticaretinin yapıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
MİT'in yılbaşı öncesi çökerttiği DEAŞ hücresinde yer alan bir teröristin üzerinden İsrail parası çıktı
MİT'in yılbaşı öncesi çökerttiği DEAŞ hücresinde yer alan bir teröristin üzerinden İsrail parası çıktı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak
Türk peynirleri Avrupa pazarında öne çıkıyor
Türk peynirleri Avrupa pazarında öne çıkıyor
50 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı!
50 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı!
CHP'nin yarın yapacağı Tandoğan mitingi iptal edildi
CHP'nin yarın yapacağı Tandoğan mitingi iptal edildi
Bingöl’de kar 112 köy yolunu ulaşıma kapattı
Bingöl’de kar 112 köy yolunu ulaşıma kapattı
9'uncu kattan düştü! 15 yaşındaki kızdan acı haber
9'uncu kattan düştü! 15 yaşındaki kızdan acı haber
2000-2008 sigorta başlangıcı olana ‘denge’ mesajı!
2000-2008 sigorta başlangıcı olana ‘denge’ mesajı!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan şehitler için taziye mesajı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan şehitler için taziye mesajı
Bitlis'te takside 5 kilo 518 gram esrar ele geçirildi!
Bitlis'te takside 5 kilo 518 gram esrar ele geçirildi!
Bağcılar'da muhtemel kar ve buzlanmalara karşı tedbirler alındı
Bağcılar'da muhtemel kar ve buzlanmalara karşı tedbirler alındı