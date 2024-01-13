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Husumetli şahıslar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Husumetli şahıslar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde aralarında husumet olduğu öğrenilen M.Ş. ile A.A. isimli iki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. M.Ş. isimli şahıs, yanında bulundurduğu tabancayı ateşleyerek A.A.’yı ayağından vurdu. Merminin isabet alması sonucu ayağından yaralanan A.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan husumetlisini vuran M.Ş. isimli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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