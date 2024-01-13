BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Trabzon'da korkunç olay! Oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzon'da korkunç olay! Oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu

Trabzon'da oğlunu tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı.

Abone ol

Ortahisar ilçesinde 66 yaşındaki P.E, evde tartıştığı oğlu 45 yaşındaki H.E'ye tabancayla ateş etti, ardından da kendini vurdu.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.E'nin hayatını kaybettiğini belirleyen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı P.E'yi ise ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Husumetli şahıslar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Husumetli şahıslar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sınır hattında!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sınır hattında!
Durdurulan arabadan cephanelik çıktı!
Durdurulan arabadan cephanelik çıktı!
MİT'in yılbaşı öncesi çökerttiği DEAŞ hücresinde yer alan bir teröristin üzerinden İsrail parası çıktı
MİT'in yılbaşı öncesi çökerttiği DEAŞ hücresinde yer alan bir teröristin üzerinden İsrail parası çıktı
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak
Türk peynirleri Avrupa pazarında öne çıkıyor
Türk peynirleri Avrupa pazarında öne çıkıyor
50 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı!
50 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı!
CHP'nin yarın yapacağı Tandoğan mitingi iptal edildi
CHP'nin yarın yapacağı Tandoğan mitingi iptal edildi
Bingöl’de kar 112 köy yolunu ulaşıma kapattı
Bingöl’de kar 112 köy yolunu ulaşıma kapattı
9'uncu kattan düştü! 15 yaşındaki kızdan acı haber
9'uncu kattan düştü! 15 yaşındaki kızdan acı haber
2000-2008 sigorta başlangıcı olana ‘denge’ mesajı!
2000-2008 sigorta başlangıcı olana ‘denge’ mesajı!