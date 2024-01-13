BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yenikapı metrosunda intihar! İspanyol turist hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yenikapı metrosunda intihar! İspanyol turist hayatını kaybetti

Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol uyruklu Eduardo Gracia bilinmeyen bir nedenle raylara atladı. Seyir halindeki metronun çarpması sonucu hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Abone ol

Olay Yenikapı’da saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle metro raylarına atladı. Seyir halindeki metronun çarptığı şahıs ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

İspanyol uyruklu olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Eduardo Gracia’nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Metro İstanbul’un resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada Yenikapı İstasyonunun kapatıldığı ve seferlerin Vezneciler - Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana’da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
Adana’da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Çadırda kalan şehit ailesine Haluk Levent ve Hasancan Kaya ev alacaklar!
Çadırda kalan şehit ailesine Haluk Levent ve Hasancan Kaya ev alacaklar!
PKK'ya silah dolar yağdıran ABD, 9 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin taziye mesajı paylaştı
PKK'ya silah dolar yağdıran ABD, 9 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin taziye mesajı paylaştı
Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Trabzon'da korkunç olay! Oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
Trabzon'da korkunç olay! Oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
Husumetli şahıslar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Husumetli şahıslar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sınır hattında!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sınır hattında!
Durdurulan arabadan cephanelik çıktı!
Durdurulan arabadan cephanelik çıktı!
MİT'in yılbaşı öncesi çökerttiği DEAŞ hücresinde yer alan bir teröristin üzerinden İsrail parası çıktı
MİT'in yılbaşı öncesi çökerttiği DEAŞ hücresinde yer alan bir teröristin üzerinden İsrail parası çıktı
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak
Türk peynirleri Avrupa pazarında öne çıkıyor
Türk peynirleri Avrupa pazarında öne çıkıyor