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Konteynerde kalan şehit ailesine Haluk Levent ve Hasancan Kaya ev alacaklar!

Konteynerde kalan şehit ailesine Haluk Levent ve Hasancan Kaya ev alacaklar!

Dün Metina bölgesinde şehit olan ve ailesinin depremde evi yıkıldığı için konteynerde kaldığı belirlenen Şehit Müslüm Özdemir ile ilgili Haluk Levent harekete geçti. Hasancan Kaya ile birlikte bir ev alacaklarını duyuran Levent'in paylaşımı kısa sürede ses getirirken paylaşıma da, 'Bizler de bir ucundan tutalım dedik' notu düşüldü.

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Şehit Müslüm Özdemir'in ailesinin evinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı, şehidin annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir çiftinin, yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları öğrenilmişti. Çiftin kaldığı çadıra acı haber sonrası 10 adet ısıtıcı bırakılmıştı.

Şehidin ailesinin konteynerde kaldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından yaptığı yardımlarla sürekli adından söz ettiren Haluk Levent ve komedyen Hasan Can Kaya'dan haber geldi.

Aileye ev alacaklarını belirten Levent şu ifadeleri kullandı;

Şehit Müslüm Özdemir’in ailesinin ev hakkı mevcut. Bu konuda Kahramanmaraş Valimiz sayın Ünlüer bizleri aydınlattı. Ama bizler de bir ucundan tutalım dedik. Bugün Bursa konserimin geliri ve Hasan Can Kaya kardeşimin 1 gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız.



Özdemir ailesinin komşularından Nazire Keskin, "Çocuğun hayali 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu.

Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı" demişti.

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