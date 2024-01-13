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Dolandırıcılar yaşlı kadını ikinci kez hedef aldı, jandarma suçüstü yakaladı!

Dolandırıcılar yaşlı kadını ikinci kez hedef aldı, jandarma suçüstü yakaladı!

Çanakkale’de daha önce dolandırılan 80 yaşındaki kadını dolandırmak isteyen iki şüpheli JASAT tarafından suçüstü yakalandı. Dolandırıcıların, yaşlı kadını piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.

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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 80 yaşındaki kadın, kendilerini polis ve istihbarat personeli olarak tanıtan iki dolandırıcıya; 20 bin TL, 400 euro ve çok sayıda altın ve bileziğini vererek dolandırıldı. İkinci kez yaşlı kadını dolandırmak isteyen iki farklı şüpheli ise Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından suçüstü yakalandı. Dolandırıcıların, yaşlı kadını piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yaşayan İ.S. isimli 80 yaşındaki kadını telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve istihbarat personeli olarak tanıttı. Telefon dolandırıcıları, İ.S.’ye kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyerek korkuttu. Şanlıurfa’dan Çanakkale’ye gelen telefon dolandırıcıları kendisine yardımcı olacaklarını söyledikleri İ.S.'den 25 çeyrek altın, 1 yarım altın, 4 tam altın, 3 altın zincir, 33 gram altın bilezik, 400 euro ve 20 bin TL parayı alıp, kayıplara karıştı.

İkinci kez dolandırmaya kalktılar

10 Ocak günü farklı kişiler de telefonla yaşlı kadını arayıp, dolandırmaya çalıştı. Dolandırıldığını anlayan İ.S., Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi. Harekete geçen ekipler, 10 Ocak'ta İ.S.'yi arayan telefon dolandırıcılarının Y.K. ve M.K. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, kadını dolandırmaya geldikleri sırada Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Çardak beldesinde suçüstü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. ve M.K., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 9 Ocak günü yaşlı kadından 20 bin TL, 400 euro, çok sayıda altın ve bilezik alan iki şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı. Dolandırıcıların İ.S.'yi piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.

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