Kars’ta kar yağışı bekleniyor

Kars’ta yoğun kar yağışı beleniyor. Kar yağışının yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava durumunun mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen Kars ve Ağrı’da rüzgar, güneyli yönlerden, Iğdır'da kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

Böle de beklenen kar yağışının yüksek kesimlerinde kuvvetli kar 10-20 cm-12 saat kar yüksekliği şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağırlarının 14.01.2024 Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ile dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.