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Samsun'da lüks apartman dairesinde yangın

Samsun'da lüks apartman dairesinde yangın

Samsun'da bulunan lüks bir apartman dairesinin balkonunda yangın çıktı. Yangında balkon kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Ezeni Sokak’ta bulunan Alega Sitesi’nin A Blok 4. katında meydana geldi. Dairenin balkonunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Balkondan çıkan dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri apartmanda oturan vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında balkon kullanılamaz hale geldi.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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