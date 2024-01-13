Cumartesi Anneleri: Mehmet Eymür’ü hiç iyi bilmezdik

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için 981’inci haftada da Galatasaray Meydanı’nda toplandı. Anneler, bu haftaki buluşmasında 29 yıl önce Şırnak’ta kaybedilen üç kişinin akıbetini sordu. Açıklamanın ardından konuşan Sebla Arcan, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür için ise 1990’larda yaşananlardan ve Cumartesi Anneleri’nin bugün burada bulunmalarında Eymür’ün de payı olduğu ifade edilerek "İyi bilmezdik" dedi.

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Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı’nda 28 yıldır oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri ve beraberindeki insan hakları savunucuları bir kez daha basın açıklaması yapmak ve karanfillerini bırakmak için buluştu. Açıklama öncesi sınır ötesi askeri harekatlarda vefat eden askerlerin ailelerine baş sağlığı dileyen insan hakları savunucusu Sebla Arcan barış talebini yineledi.

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre, kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları 981’inci hafta buluşmalarında, 29 yıl önce Şırnak’ta kaybedilen Mehmet Fındık, Ömer Fındık ve Ömer Kartal için adalet istedi. Cumartesi Anneleri ve İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon adına bu haftaki açıklamayı gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun’un kızı Jiyan Tosun yaptı.

Jiyan Tosun, “29 yıldır soruyoruz: Mehmet Fındık, Ömer Fındık ve Ömer Kartal nerede?” Sözleriyle başladığı konuşmasına, Türkiye’de gözaltına alınarak kaybedilen insanlar hakkında hiçbir hukuki ilerlemenin kaydedilmediğini söyledi.

1995 yılının Ocak ayında Doruklu Köyü muhtarı Mehmet Fındık'ın telefonla “Jandarma Komutanlığından arıyoruz. Bize yılbaşı için üç tane hindi getirin” dendiğini söyleyen Tosun, yaşanılanları anlatmaya devam etti. Açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

13 yıldır muhtarlık yapan Mehmet Fındık, can güvenliğinden endişe ettiği için yanına kardeşi Ömer Fındık ve kuzeni Ömer Kartal’ı aldı. Birlikte hindileri götürmek üzere Mehmet Fındık’ın otomobili ile köyden ayrıldılar.

Uzun bir zaman geçmesine rağmen üç köylü geri dönmedi. Tedirgin olan aileleri, Silopi İlçe Jandarma Komutanlığına gittiler. Burada kendilerine ‘Yakınlarınız buraya geldi, hindileri bırakıp Emniyete gittiler’ denildi. Bunun üzerine aileler, Emniyet Müdürlüğüne gittiler. Burada da ‘Bize hindi getirdiler, sonra da köye gittiler’ denildi.

Köye geri dönen aileler, onların gelmediğini görünce yeniden Silopi Emniyet Müdürlüğüne gittiler. Köyde arabası olan herkes o gece emniyetin önüne geldi. ‘Yakınlarımızı almadan buradan gitmeyiz’ diyen köylülerin üzerine panzer sürüldü ve ateş açıldı. Bunun üzerine köye döndüler. Onlar köye döndükten iki-üç saat sonra Silopi’den bir helikopter havalandı. Aileler, kaybolan yakınlarının bu helikopter ile Silopi’den çıkarılmış olabileceğini düşündü.

Ertesi gün Mehmet Fındık’a ait araç Cudi Mahallesinde Silopi Emniyet Müdürlüğüne 300-400 metre uzaklıkta terkedilmiş olarak bulundu. Araç, sürtünmeden dolayı çizilmiş, Silopi Emniyet Müdürlüğünün kapısının boyası çizilen yerlere bulaşmıştı.

Aileler, yakınlarının bulunması talebiyle Silopi ve Cizre Kaymakamlıklarına, Silopi Emniyet Müdürlüğü ve Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Ancak başlatılan soruşturmada hiçbir ilerleme kaydedilmedi. 39 yaşındaki Mehmet Fındık, 22 yaşındaki Ömer Fındık ve 24 yaşındaki Ömer Kartal’dan bir daha haber alınamadı.

26.01.2009 tarihinde aileler, tekrar Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Başvurularında yakınlarının Silopi Emniyet Müdürlüğü’nde kaybedildiğini düşündüklerini, o dönem görev yapan memurlardan ve Silopi İlçe Jandarma Komutanı Halil Yüzbaşı’dan şikayetçi olduklarını belirtiler. Ancak bu soruşturma da 2015 yılında takipsizlik kararı ile kapatıldı.

981. haftamızda bir kez daha Mehmet Fındık, Ömer Fındık ve Ömer Kartal dosyasında maddi gerçeğin açığa çıkması, suçun fail ve sorumlularının tespit edilerek cezalandırılmaları için adli makamları göreve çağırıyoruz.

Kaç yıl geçerse geçsin, Mehmet Fındık, Ömer Fındık ve Ömer Kartal için tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

Açıklamanın ardından söz alan insan hakları savunucusu Sebla Arcan bugün ölen Eski Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’e ilişkin konuştu. Arcan, Eymür’ün ölümüne ilişkin şunları söyledi:

“Adettendir ölünün arkasından sorulur ‘Nasıl bilirdiniz?’ diye. Biz Eymür’ü hiç iyi bilmezdik. Mehmet Eymür Cumartesi Anneleri’nin sorunlularından aktörlerinden biridir. Bunu da kamuoyu ile paylaşmak istedik.”