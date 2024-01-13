Joe Biden için tutuklama emri talep edildi: "Netanyahu kadar suçlu"

İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarına ABD Başkanı Joe Biden’in açıktan destek vermesi, suça iştirak etmesi ve birçok silah yardımında bulunması sebep gösterilerek Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)’ye başvuruda bulunuldu.

Abone ol

Biden ayrıca ABD Başsavcılığına İsrail’in katliamlarına yardım teşvik, kendi devletini ve halkını soykırım suçuna ortak etme suçlaması ile ihbar da edildi.

Avukat Gülçin Yapıcı “İsrail-Filistin çatışması kapsamında İsrail’in soykırım ve savaş suçu soruşturmasına ilaveten ABD Başkanı Joe Biden ‘in da bu suça teşvik edip, ortak olması nedeniyle aynı şekilde yargılanması için başvurumuzu UCM’ye yaptık.” dedi.

ABD başsavcılığına ihbar edildi

Yapıcı, Biden’i ikinci olarak bu suçlar ile birlikte ABD’yi de bu suça katarak insanlık ve savaş suçuna iştirak etmesini sağladığı ve ülkesi ile halkını zor durumda bırakmasından dolayı yargılanmasına ilişkin talebimizi de ABD Başsavcılığına bildirdik” ifadelerini kullandı.

"Yeni bir soruşturma açılması gerekiyor"

Av. Yapıcı “1948’lerden itibaren devam eden çatışmalar nedeniyle 3 Mart 2021'de UCM Savcısı, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığının Filistin'deki durumla ilgili bir soruşturma başlattığını kamuoyundan öğrenmiş bulunmaktayız .İlgili soruşturma, 13 Haziran 2014'ten itibaren işlendiği iddia edilen ve Mahkemenin yetki alanına giren suçları kapsadığı açık olup 07.10.2023 tarihinde başlayan yüreğimizi kanatan insanlık suçu , insanlık ayıbı ve soykırım suçlarına ilişkin İsrail devleti adına yürütülen bu soruşturmaya ek olarak bu teröre ve katliama destek vererek silah sağlayan ABD yönetiminin başındaki isim olan Başkan Biden açısından da yeni bir soruşturma açılmasını gerektirmektedir.” ifadelerini kullandı.

"Tek suçlu Netanyahu değil Biden de suçludur"

Avukat Gülçin Yapıcı sözlerini şu şekilde devam etti;

"Silahlı çatışmalar hukukunun temel amacı, silahlı çatışma mağdurlarını korumak ve çatışmaların askeri gereklilik ile insanlık arasındaki dengeye dayalı olarak yürütülmesini düzenlemektir. Filistin Gazze’de çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere sivil halktan binlerce kişi hayatını en korkutucu şekilde kaybederken, açlık ve susuzlukla mücadele ise sürmektedir. Bu insanlık suçu işlenirken birçok canlı da hayatını kaybetmiştir. Bizlerse sadece dua etmenin ötesinde elimiz kolumuz bağlı gözyaşı ile savaşın bitmesini isteyebiliyoruz . Ama bitirmeye gücü olan ABD yönetimi durdurmak, bitirmek yerine, İsrail’e içinde tank mermisinin de bulunduğu yaklaşık 106 ,5 milyon dolarlık askeri malzemenin satışına onay vermiştir. ABD açıklamalarında sürekli İsrail’in güvenliğine bağlılığının sürdüğünü ifade etmiş bu esnada da İsrail sivil halkı katletmeye devam etmiştir. Uluslararası İnsancıl Hukukun tartışmasız temel taşı, savaşan tarafları, hukuka uygun bir saldırılabilecek kişiler ile çatışmaların etkilerinden esirgenmesi ve korunması gereken kişiler arasında ayrım yapmaya zorlayan siviller ve savaşçılar arasındaki ayrım ilkesidir. Peki, bu ilke göz önüne alınmış mıdır? Hayır tabii ki alınmamış savunmasız halk kendi yurdunda işgale uğramış , silahlar ABD tarafından karşılanmış bir durumda bu savaşın bu soykırımın tek suçlusu Netenyahu ve yönetimi değil ABD Biden yönetimi ile birlikte suçlu durumunda kalmıştır. 1948 yılından bu yana Filistin toprakları İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İsrail 2007 tarihinden 7 Ekim’e kadar da Gazze’ye yıllardır uyguladığı abluka nedeniyle adeta açık bir hava hapishanesine dönüştürdü.7 Ekim 2023’te başlayan çatışmalarda ise olay başka bir boyuta ulaşarak dünyada görülmemiş bir soykırıma dönüşmüştür."

"Biden yargılanmalıdır"

"İsrail şimdiye kadar da tecrit, katliam ve soykırım suçu işlemiş fakat bu kez öyle bir noktaya ulaşmıştır ki bu vahşet insanlık tarihine asla silinmeyecek kara bir leke olarak yazılmıştır. Havadan, denizden, karadan sivil bir halka saldırmanın adı asla savaş olamaz. İşgalci İsrail elektrik, su, gıda, sağlık malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin erişimine ve Gazze’ye girişine engel olarak da tavrının ne olduğunu ortaya koymuştur. İsrail Gazze halkının tamamını yok etmek istemektedir. Bunun başka hiçbir açıklaması yoktur. Bu da açık bir şekilde soykırımdır. Zaten yasaklı silahlar da kullandığı bilinmektedir.

Bu nedenle de mevcut soruşturmanın, yaşananları kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etmek, acil bir zorunluluk olduğu gibi insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. İsrail’in soykırım suçuna ortak olan ABD Başkanı Biden da yargılanmalıdır. Bilindiği üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) devletleri değil soykırım suçu, insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçları ve saldırı suçu işleyen kişileri yargılıyor."

Biden savaşı yöneten gibi davrandı

ABD Başkanı Biden, İsrail’de savaşı yöneten bir kişi gibi davranmıştır. İsrail’e gitmiş, HAMAS hakkında yalanlar söylemiş, kamuoyunda algı oluşturmuş, Beyaz Saray tarafından da “Gazze’de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz” gibi açıklamalar yapılarak direk müdahil olunmuştur.

Uluslararası tutuklama emri çıkarılması talebimizdir

Avukat Yapıcı şunları söyledi;

"Başvurumuzda aynen bunları söyledik ve savcıdan şu taleplerde bulunduk:

- Yukarıda belirtilen uluslararası insani hukuk ihlallerinin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı yetkisine giren suçları teşkil etmesi nedeniyle soruşturmaya dahil edilmesini, soruşturmanın genişletilmesi

- İddianame hazırlanırken soykırım suçunun özel kastına ilişkin tespitlerimizi delilleri ve ABD Başkanı Joe Biden’in da soruşturmaya dahil edilmesi

- 1948 yılından beri İsrail’i hukuka aykırı elde ettiği tüm topraklarının , gerçek sahibi olan Filistinlilere iadesi ve İsrailin devlet statüsünün iptalini , Savaş hukuku ve normlarına aykırı barbarca elde ettiği toprak ve hakkın , Uluslararası Hukuk kuralları çerçevesinde iptalinin sağlanmasını ve tazminat hükümlerini Filistin halkı lehine uygulanması

Mahkemenin yargı yetkisi dahilinde işlenen suçları doğrudan, başkalarıyla birlikte ve/veya başkaları aracılığıyla işlemekten veya bu suçların işlenmesini emretmekten, azmettirmekten, teşvik etmekten, yardım etmekten, yataklık etmekten veya başka bir şekilde yardım etmekten veya başka bir şekilde katkıda bulunmaktan sorumlu olan şüpheliler hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarılması için derhal Ön Yargılama Dairesine başvuruda bulunulması"

ABD’de yargılanması isteniyor

Öte yandan Avukat Gülçin Yapıcı tarafından ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başsavcılığına İsrail’in katliamlarına yardım, teşvik, kendi devletini ve halkını soykırım suçuna ortak etme suçlaması ile ihbar da edildi.

İhbarda iddianame hazırlanarak, soykırım suçunun özel kastına ilişkin tespitler ve deliller doğrultusunda ABD Başkanı Joe Biden hakkında soruşturma açılması, cezalandırılması, resen Savcılığın göz önüne alacağı sair hususlar çerçevesinde diğer işlenen suçlar açısından yargılama yapılması talep edildi.