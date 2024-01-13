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Süper Lig'de Hatayspor, Pendikspor'u ağırladı

Süper Lig'de Hatayspor, Pendikspor'u ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Maçtan dakikalar...

8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rivas, meşin yuvarlağı penaltı noktasında önündeki Hodzic'e çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.

44. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Rivas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hodzic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

47.dakikada Ghoulam'ın kullandığı köşe vuruşunda Kilama'nın kafa pası ile kale önünde topla buluşan Rivas, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

57.dakikada Midtsjo'nun sağdan ortasında Halil Akbunar'ın sert vuruşunda top kalenin üzerinden auta gitti.

59. dakikada İbrahim Akdağ'ın sol kanattan ortasında defanstan seken vuran Diaby'nin şutunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

69. dakikada Lamkel Ze'nin soldan ortasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Dele-Bashiru'nun şutunda kaleci Erdem meşin yuvarlağı çeldi.

87. dakikada Halil Akbunar'ın pasında ceza alanı içerisine hareketlenen Thuram'ın şutunu Erce kurtardı.

90+3. dakikada gelişen Pendikspor atağında Aburjania'nın ceza alanı içerisinde ters dokunuşunda topla buluşan Kappel topu ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Bersan Duran

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet (Kerim Alıcı dk.76), Maksimovic, Kilama (Burak Bekaroğlu dk.76), Ghoulam, Görkem (Aabid dk.81), Aburjania, Hodzic, Ömer Faruk Beyaz (Dele-Bashiru dk.64), Rivas, Dadashov (Lamkel Ze dk.63)
Yedekler: Bekaj, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Joelson Fernandes, Strandberg
Teknik Direktör: Volkan Demirel

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Kappel dk.84), Alpaslan Öztürk, Berkay Sülüngöz, Emre Taşdemir (Thuram dk.61), İbrahim Akdağ (Erdem Özgenç dk.84) , Midtsjo, Gökcan Kaya, Halil Akbunar (Endri Çekiçi dk.90+6), Diaby (Romero dk.61), Erencan Yardımcı
Yedekler: Melih Güney, Burak Öğür, Rassoul, Murat Akça
Teknik Direktör: Ivo Vieira

Goler: Rivas (dk.47) (Hatayspor), Kappel (dk.90+3) (Pendikspor)

Sarı kart: Ghoulam, Dele-Bashiru, Erce Kardeşler, Maksimovic (Hatayspor), Alpaslan Öztürk (Pendikspor)

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