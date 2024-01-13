BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL

Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edileceğini bildirdi.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edileceğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlere dua etmek için sabah namazında buluşacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"14 Ocak Pazar sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır. Biz de yapılacak olan dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Cami'nden katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum. Yüce Rabb'imiz kahraman ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eylesin."

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu: Millet İstanbul'a ihanet edeni sevmez
Ekrem İmamoğlu: Millet İstanbul'a ihanet edeni sevmez
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Cumartesi Anneleri: Mehmet Eymür’ü hiç iyi bilmezdik
Cumartesi Anneleri: Mehmet Eymür’ü hiç iyi bilmezdik
Samsun'da lüks apartman dairesinde yangın
Samsun'da lüks apartman dairesinde yangın
Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ve Akşener ile görüştü
Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ve Akşener ile görüştü
New York Times: ABD, İsrail’e yardım için 'Hamas’ın üst düzey isimlerini bulma ekibi' kurdu
New York Times: ABD, İsrail’e yardım için 'Hamas’ın üst düzey isimlerini bulma ekibi' kurdu
Kars’ta kar yağışı bekleniyor
Kars’ta kar yağışı bekleniyor
Sinop ve Kastamonu'da 367 köy yolu ulaşıma kapandı!
Sinop ve Kastamonu'da 367 köy yolu ulaşıma kapandı!
Arıza yapan otomobile çarpan motokurye hayatını kaybetti!
Arıza yapan otomobile çarpan motokurye hayatını kaybetti!
Dolandırıcılar yaşlı kadını ikinci kez hedef aldı, jandarma suçüstü yakaladı!
Dolandırıcılar yaşlı kadını ikinci kez hedef aldı, jandarma suçüstü yakaladı!
Yenikapı metrosunda intihar! İspanyol turist hayatını kaybetti
Yenikapı metrosunda intihar! İspanyol turist hayatını kaybetti
Adana’da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
Adana’da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama