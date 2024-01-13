Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

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Maçtan dakikalar...

29. dakikada kaleci Bahadır'ın savunma arkasına gönderdiği degaj vuruşta topu kontrol eden ve rakip kaleci Gianniotis'i geçen Cephas'ın çektiği şutta Taylan Utku Aydın, meşin yuvarlağın filelere gitmesine engel olarak mutlak bir golü engelledi.

35. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kaleci Bahadır'ın hatasıyla topu kazanan konuk ekipte ceza sahasına giren Hajradinovic, meşin yuvarlağı ceza yayının üzerindeki Aytaç Kara'ya çıkardı. Düzgün bir şut çeken Aytaç, topu sol direğin dibinden filelere gönderdi: 0-1.

42. dakikada Hajradinovic'in şutunda top ceza sahasının içinde Neto'nun önünde kaldı. Neto'nun kale sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top az farkla yandan auta gitti.

43. dakikada ceza sahasının sol çaprazından Cephas'ın çektiği şutu kaleci Gianniotis, sağına uzanarak topu kontrol etti.

45. dakikada Kasımpaşa ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Cephas'ın şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

45+1. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Sol taraftan Pedrinho'nun kullandığı korner atışında kale sahasında iyi yükselen Mujakic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Yusuf Bozdağan, Özcan Sultanoğlu

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Atakan Çankaya, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan, Cephas, Chatzigiovanis, Bajic

Kasımpaşa: Gianniotis, Neto, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Gomis, Da Costa

Goller: Dk. 35 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 45+1 Mujakic

Sarı kart: Dk. 24 Kitsiou (MKE Ankaragücü)