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Off-road tutkunları "kar safarisi"nde buluştu

Off-road tutkunları "kar safarisi"nde buluştu

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı yaylada "kar safarisi" düzenlendi.

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Kaynaşlı ilçesindeki 1450 rakımlı Sinekli Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinliğe, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden kulüpler katıldı.

Yaklaşık 50 araçla yaylalara çıkan off-road tutkunları, adrenalin dolu anlar yaşadı.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, yaptığı açıklamada, doğayı sevdiklerini belirterek, her hafta etkinlik yaptıklarını ve karın ayrı bir heyecan kattığını söyledi.

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