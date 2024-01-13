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Ümit Özdağ'dan etkinlikleri iptal eden CHP'ye DEM Parti tepkisi

Ümit Özdağ'dan etkinlikleri iptal eden CHP'ye DEM Parti tepkisi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şehit 9 şehit nedeniyle aday tanıtım toplantılarını iptal eden CHP'ye DEM Parti eleştirisi yöneltti. Özdağ, "Özgür Özel'in aday tanıtım toplantılarını değil, DEM Parti ile görüşmelerini iptal etmesi gerekiyor." dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Mart yerel seçiminde partisinin  İstanbul adayını açıkladı.

Zafer Partisi'nin İstanbul adayı, eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu oldu.  

Özdağ'ın hedefinde önceki gün yerel seçimlerde işbirliği için heyet oluşturma kararı alan Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanları'nın görüşmesi vardı. 

"CHP'ye eş genel başkanlık yapmaktan İstanbulla ilgilenmeye vakti olmadı"

Açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Özdağ, şunları kaydetti:

“Biz aday tanıtım toplantımızı iptal etmeyeceğiz. Özgür Özel'in aday tanıtım toplantılarını değil, DEM Parti ile görüşmelerini iptal etmesi gerekiyor. AKP de iptal etmiş bir tanıtım programını. AKP'nin de iptal etmesi gereken bir başka büyük teröristin Şeyh Said’in Diyarbakır’da 12 kilometrelik bulvara kayyum tarafından isminin verilmesini iptal etmesidir.

İstanbul'da zafere ulaşmak için hep birlikte büyük bir mücadele vereceğiz. İstanbul aslında birbirinden çok farklı olmayan iki zihniyet arasında mahkum değil. İki zihniyet de aynı müteahhitlerle çalıştılar. İki zihniyet de İstanbul'un değil müttehitlerin çıkarlarını savundular. Şimdi bu iki zihniyet İstanbulluların karşısına çok farklı bir şey gibi çıkıyorlar. Gerçek farkı yaratmak için Türkiye'de ve İstanbul'da zafer zamanı diyoruz. İmamoğlu, CHP'ye eş genel başkanlık yapmaktan İstanbul'la ilgilenmeye vakti olmadı.”

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