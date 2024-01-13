BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  SPOR

Trabzonspor, kadro eksikleriyle Antalya'ya gitti

Trabzonspor, kadro eksikleriyle Antalya'ya gitti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Antalya'ya gitti.

Abone ol

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

Bordo-mavili takımda Paul Onuachu'un Nijerya Milli Takımı'na çağrılmasından dolayı genç oyuncu Poyraz Efe Yıldırım kadroya dahil edildi. Karadeniz ekibinde geleceğe yönelik olarak transfer edilen Ognjen Bakic de lisansının çıkarılmasının ardında ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok ve Larsen kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un 21 futbolcudan oluşan kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Filip Benkovic, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Ognjen Bakic, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Visca, Taxiarchis Fountas, Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım.

ÖNCEKİ HABERLER
Kar yağışı ve buzlanma sonucu TIR devrildi: 3 yaralı
Kar yağışı ve buzlanma sonucu TIR devrildi: 3 yaralı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı
Off-road tutkunları "kar safarisi"nde buluştu
Off-road tutkunları "kar safarisi"nde buluştu
Süper Lig'de Hatayspor, Pendikspor'u ağırladı
Süper Lig'de Hatayspor, Pendikspor'u ağırladı
MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı farklı yendi
MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı farklı yendi
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Ekrem İmamoğlu: Millet İstanbul'a ihanet edeni sevmez
Ekrem İmamoğlu: Millet İstanbul'a ihanet edeni sevmez
Cumartesi Anneleri: Mehmet Eymür’ü hiç iyi bilmezdik
Cumartesi Anneleri: Mehmet Eymür’ü hiç iyi bilmezdik
Samsun'da lüks apartman dairesinde yangın
Samsun'da lüks apartman dairesinde yangın
Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ve Akşener ile görüştü
Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ve Akşener ile görüştü
New York Times: ABD, İsrail’e yardım için 'Hamas’ın üst düzey isimlerini bulma ekibi' kurdu
New York Times: ABD, İsrail’e yardım için 'Hamas’ın üst düzey isimlerini bulma ekibi' kurdu