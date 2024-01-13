BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kar yağışı ve buzlanma sonucu TIR devrildi: 3 yaralı

Kar yağışı ve buzlanma sonucu TIR devrildi: 3 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yolda oluşan buzlanmadan dolayı yem yüklü tırın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Tatvan çıkışındaki Sorgun Kışlası mevkiinde meydana geldi. Gece boyu devam eden yoğun kar yağışının neden olduğu kaygan zeminde kontrolden çıkan yem yüklü tır takla attı.

Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilirken, buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve hızlarını yol şartlarına göre ayarlamaları uyarısı yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Off-road tutkunları "kar safarisi"nde buluştu
Off-road tutkunları "kar safarisi"nde buluştu
Süper Lig'de Hatayspor, Pendikspor'u ağırladı
Süper Lig'de Hatayspor, Pendikspor'u ağırladı
MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı farklı yendi
MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı farklı yendi
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Ekrem İmamoğlu: Millet İstanbul'a ihanet edeni sevmez
Ekrem İmamoğlu: Millet İstanbul'a ihanet edeni sevmez
Cumartesi Anneleri: Mehmet Eymür’ü hiç iyi bilmezdik
Cumartesi Anneleri: Mehmet Eymür’ü hiç iyi bilmezdik
Samsun'da lüks apartman dairesinde yangın
Samsun'da lüks apartman dairesinde yangın
Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ve Akşener ile görüştü
Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ve Akşener ile görüştü
New York Times: ABD, İsrail’e yardım için 'Hamas’ın üst düzey isimlerini bulma ekibi' kurdu
New York Times: ABD, İsrail’e yardım için 'Hamas’ın üst düzey isimlerini bulma ekibi' kurdu
Kars’ta kar yağışı bekleniyor
Kars’ta kar yağışı bekleniyor