BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Trabzon'da kar yağışı sonrası vaşak görüntülendi!

Trabzon'da kar yağışı sonrası vaşak görüntülendi!

Trabzon'un Of ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı sonrasında yörede sayıları az sayıda bulunan vaşak görüntülendi.

Abone ol

Dün gece saatlerinden itibaren başlayan yağışın ardından karla kaplı arazide dolaşan bir vaşak görüntülendi. Kar yağışının ardından ormanlık alanlardan ilçe merkezine yakın mahallerde görülen yabani hayvanlar, cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Karla kaplı arazide dolaşan vaşak bölgede araçlarıyla seyahat edenlerin ve mahalle sakinleri tarafından görüntülendi. Çevrelerini meraklı gözlerle izleyen vaşak bir süre sonra gözden kayboldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bangladeş’te gecekondu mahallesi yandı: 2 kişi öldü, 300 ev kül oldu!
Bangladeş’te gecekondu mahallesi yandı: 2 kişi öldü, 300 ev kül oldu!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Tartıştığı oğlunu öldürüp intihara kalkışan baba hayatını kaybetti!
Tartıştığı oğlunu öldürüp intihara kalkışan baba hayatını kaybetti!
Joe Biden için tutuklama emri talep edildi: "Netanyahu kadar suçlu"
Joe Biden için tutuklama emri talep edildi: "Netanyahu kadar suçlu"
Ümit Özdağ'dan etkinlikleri iptal eden CHP'ye DEM Parti tepkisi
Ümit Özdağ'dan etkinlikleri iptal eden CHP'ye DEM Parti tepkisi
İstanbul'da kumar operasyonu: 22 kişiye ceza kesildi!
İstanbul'da kumar operasyonu: 22 kişiye ceza kesildi!
Trabzonspor, kadro eksikleriyle Antalya'ya gitti
Trabzonspor, kadro eksikleriyle Antalya'ya gitti
Kar yağışı ve buzlanma sonucu TIR devrildi: 3 yaralı
Kar yağışı ve buzlanma sonucu TIR devrildi: 3 yaralı
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı
Off-road tutkunları "kar safarisi"nde buluştu
Off-road tutkunları "kar safarisi"nde buluştu
Süper Lig'de Hatayspor, Pendikspor'u ağırladı
Süper Lig'de Hatayspor, Pendikspor'u ağırladı
MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı farklı yendi
MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı farklı yendi