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Kesinleşmiş 21 yıl 6 ay cezası bulunan firari polisten kaçamadı

Kesinleşmiş 21 yıl 6 ay cezası bulunan firari polisten kaçamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası ve silahla tehdit olayı nedeniyle firari olan şahıs polisin şafak operasyonuyla yakalandı.

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Burhaniye İlamat ve İnfaz Bürosu’nca kasten adam öldürme suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve bir başka olayda da silahla tehdit suçundan firari olduğu öğrenilen K.K. (53) isimli şahıs, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği bünyesindeki ekipler tarafından yapılan fiziki takibin ardından, bugün sabaha karşı düzenlenen operasyonla yakalandı.

İlçeye bağlı kırsal bir mahallede yakalanan ve üzerinden bir adet ruhsatsız silah çıktığı öğrenilen K.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelindeki suç ve suç unsurlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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