Şehir Hastanesi bağlantı yolu güneş enerjisi ile aydınlatılıyor

İzmit Belediyesi, vatandaşların talepleri üzerine Şehir Hastanesi yoluna güneş enerjili aydınlatma sistemi getirdi.

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Geçtiğimiz hafta Tavşantepe Ulu Camii cemaatiyle bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, taleplere hızlıca karşılık verdi. Bölge sakinlerinin Şehir Hastanesi'ne ulaşmak için kullandığı toprak yolda iyileştirme çalışması yapan İzmit Belediyesi, son olarak aydınlatma sorununu da ortadan kaldırdı. Daha önce de elektrik altyapı hattının olmadığı birçok noktayı güneş enerjisi ile aydınlatan İzmit Belediyesi, Şehir Hastanesi'ne giden karanlık yolu da aydınlatarak bölge halkının mağduriyetini giderdi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla güneş enerjili aydınlatma direklerinin montajı yapıldı.