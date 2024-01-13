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Tüm camilerde şehitler için dua edilecek

Tüm camilerde şehitler için dua edilecek

Vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler için yarın sabah namazında tüm camilerde dua edilecek.

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Irak'ın kuzeyindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 32'ye yükseldi. Şehitlerin cenazeleri birer birer memleketlerine uğurlanırken Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edileceğini belirtti.

Ali Erbaş'ın açıklaması şöyle:

"Şehitlerimize dua için Sabah namazında buluşuyoruz. 14 Ocak Pazar (yarın) sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır. Biz de yapılacak olan dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nden katılacağız inşallah.

Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum. Yüce Rabbimiz kahraman ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eylesin."

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