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Kahreden detay! Aynı aileden ikinci şehit: Kuzeni de şehit olmuştu

Kahreden detay! Aynı aileden ikinci şehit: Kuzeni de şehit olmuştu

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu’nun yakın akrabası Ömer Cin, "Şehidimizin amcasının oğlu da 2008 yılında Şırnak’ta şehit oldu, aynı aileden ikinci şehidimiz" dedi.

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Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu’nun yakın akrabası Ömer Cin, "Şehidimizin amcasının oğlu da 2008 yılında Şırnak’ta şehit oldu, aynı aileden ikinci şehidimiz" dedi.

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, şehit oldu. Köroğlu’nun şehadet haberi, Tuzla’da yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Tuzla’da şehit Ahmet Köroğlu’nun yakın akrabası Ömer Cin, 2008 yılında Şırnak Beytüşşebap’ta çıkan çatışmada kuzeni Talha Köroğlu’nun da şehit düştüğünü belirterek, "Ülkemizin, milletimizin ve tüm şehit ailelerimizin başı sağ olsun, hepsine sabır diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim de ciğerimizi yaktı, benim akrabam, dayısı sayılırım. Sözün bittiği yerdeyiz, yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Vatan sağ olsun diyoruz. Allah vatanımızı, birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. 2008 yılında Şırnak Beytüşşebap’ta şehidimizin amcasının oğlu da şehit oldu. Aynı aileden ikinci şehidimiz. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor" dedi.

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